Fransa'da Türk fırıncıdan Kovid-19 ile mücadeleye destek Fransa'nın Mulhouse kentinde fırıncılık yapan Türk kökenli Faruk Beyaz ve ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye katkı sunmak için kentteki hastanede çalışan sağlık personeline her gün ekmek götürüyor.

Fransa'nın Mulhouse kentinde fırıncılık yapan Türk kökenli Faruk Beyaz ve ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye katkı sunmak için kentteki hastanede çalışan sağlık personeline her gün ekmek götürüyor.

Fransa'nın salgından en çok etkilenen kentlerinden Mulhouse'da yaşayan Beyaz ailesinin, salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarına katkı sunabilmek için Emile Muller Hastanesine yaptığı başvuru kabul edildi.

Üç kuşaktır fırıncılık yapan Beyaz ailesi, hastaneye her gün 150 ekmek ve diğer unlu mamullerden götürüyor.

Aile üyesi Faruk Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu yaparak doktorlara ve sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek istediklerini söyledi.

Ailenin diğer üyelerinden Beytullah Beyaz'da virüs tespit edildiği ve Emile Muller Hastanesinde tedavi gören Beyaz'ın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya, vaka sayısı ise 40 bin 174'e yükselmişti.

Kaynak: AA