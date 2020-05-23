Fransa'da "Türk Edebiyatında Ramazan" etkinliği düzenlendi
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Fransa'da "Türk Edebiyatında Ramazan" etkinliği düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, sanal ortamda "Türk Edebiyatında Ramazan" etkinliği düzenlendi.

Fransa'da
23.05.2020 03:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:55

Fransa'nın başkenti Paris'te, sanal ortamda "Türk Edebiyatında Ramazan" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Facebook üzerinden yapıldı.

Programa canlı katılan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ve Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Murat Demirkan açılış konuşması yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andi, ramazan ayının Müslümanlar için önemine değindi.

Bu ayın bireyleri ve toplumları olumlu dönüştürdüğünü, bu nedenle Türk edebiyatında da ramazanın etkileşimi olduğunu ifade eden Andi, ramazanın edebiyatta şiirlere yansıdığını söyledi.

Andi, ramazanın şiirlere nasıl konu olduğunu örneklerle anlattı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şükür Çoruk da ramazanda kültürel olarak öne çıkan unsurlardan birinin Osmanlı geleneği olan camilere mahyaların asılması olduğunu kaydetti.

Tarihte fotoğraflar üzerinden camilerde ramazan ayının nasıl yaşandığını anlatan Çoruk, özellikle Osmanlı döneminde ramazan ayına özel yazıların da çeşitli vesileyle yayımlandığını belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak ise ramazanın Müslümanların dini anlama ve yaşama konusunda öz eleştiri yapma konusunda bir fırsat olduğunu söyledi.

Ramazanın şiirlerde mağfiret ayı olarak isimlendirildiğini ifade eden Öztoprak, ramazan ayının seyrine göre şiirlerin sözleri ve bestelerin nağmesi değiştiğini belirtti.

Etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Ney Sanatçısı Pelin Başar ve Flüt Sanatçısı Deniz Ünel mini konser verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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