Fransa'da tüm eğitim kurumları kapatılacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi.
12.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi.
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Kaynak: Dunya.com