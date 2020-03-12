Fransa'da tüm eğitim kurumları kapatılacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren kapatılacağını söyledi. Kaynak: Dunya.com