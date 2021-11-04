Fransa'da trenin çarptığı düzensiz göçmenlerden biri hayatını kaybetti - Haberler
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Fransa'da trenin çarptığı düzensiz göçmenlerden biri hayatını kaybetti

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da trenin çarptığı düzensiz göçmenlerden biri hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde trenin çarptığı düzensiz göçmenlerden biri öldü, 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde trenin çarptığı düzensiz göçmenlerden biri öldü, 4 kişi yaralandı.

???????Boulogne-sur-Mer Savcılığından yapılan açıklamaya göre, tren Calais'de yerel saatle 18.30'da raylar üzerinde bulunan yaklaşık 50 kişilik düzensiz göçmen grubuna çarptı.

Kazada bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti ve biri ağır olmak üzere 3 düzensiz göçmen yaralandı.

Fransa demir yolu şirketi SNCF, söz konusu trenin Calais ile Dunkerque arasında sefer yaptığını, kaza sonrası her iki yönde seferlerin durdurulduğunu belirtti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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