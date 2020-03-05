Fransa'da tren raydan çıktı: 10 yaralı

05.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

Fransa'da Strasbourg-Paris seferini yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'da Strasbourg-Paris tren hattında yüksek hızlı trenin yerel saatle 07.30 sıralarında raydan çıktığı belirtildi. Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, kazada makinistin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı makinistin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yolcular yaptıkları açıklamada, trenin raydan çıkmadan önce bir yere çarptığını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA