Fransa'da trafik radarlarına yapılan saldırılar nedeniyle gelirler yarı yarıya düştü

Fransa'da trafik radarlarına yapılan saldırılar nedeniyle gelirler yarı yarıya düştü

Fransa’da yaklaşık bir yıldır devam eden Sarı Yelekliler krizi, radar cezalarında elde edilen gelirin önceki yıla göre yarıya düşmesine sebep oldu

03.10.2019 16:01
Fransa'da trafik radarlarına yapılan saldırılar nedeniyle gelirler yarı yarıya düştü

Fransa'da yaklaşık bir yıldır devam eden Sarı Yelekliler krizi trafik radarlarından elde edilen geliri de önemli oranda düşürdü.


Fransız hükümeti bu yıl radar cezalarında 500 ila 600 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor. 2018'de sürücülere kesilen cezalardan devletin kasasına 1,1 milyar euro girmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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