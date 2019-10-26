Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık

Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık

Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı.

26.10.2019 12:44
Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık

Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.


Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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