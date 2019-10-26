Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık
Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı.
Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.
Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı. Euronews.com'da Görüntüle