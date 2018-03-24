Fransa'da Terör Saldırısında Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Fransa'nın güneyinde yer alan Trebes kentindeki alışveriş merkezinde bir rehine kadının yerine gönüllü olarak kendini saldırgana teslim eden ancak operasyon sırasında ağır yaralanan jandarma, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi.