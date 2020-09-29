Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı

29.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:58
Fransa'da terör örgütü üyelerine finans sağladığı gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı

Fransa'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine finans sağladıkları gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine finans sağladıkları gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığının terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta açılan soruşturma kapsamında Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) ve polisin, DEAŞ ve El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine finans sağlayan şebekeye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 55 eve baskın yapıldığı ve 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin örgüt üyelerine yüzlerce milyon avroyu bulan finans sağlamakla suçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, soruşturma neticesinde şebekenin başında 2 Fransız olduğunun belirlendiği, 2013'te birlikte Suriye'ye giden bu kişiler hakkında tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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