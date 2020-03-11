Fransa'da terör kurbanlarını anma töreni düzenlendi Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Kralı 6. Felipe'nin katılımıyla terör kurbanlarını anma töreni yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Kralı 6. Felipe'nin katılımıyla terör kurbanlarını anma töreni yapıldı.

Macron'un terör mağdurlarını anmak için 11 Mart'ı "Ulusal Gün" olarak belirlemesinin ardından ilk kez bugün Paris'teki Trocadero Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Törene, Macron, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı törende konuşan Macron, terör kurbanlarının anısına bir müzenin inşa edileceğini açıkladı.

İspanya Kralı 6. Felipe de günün önemine dair konuşma yaptı.

Törende, 11 Mart 2004'te İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 191 kişi de anıldı.

Koronavirüs nedeniyle davetli sayısı 900 ile sınırlandırıldı

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle davetli sayısının 900 ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Macron, daha sonra İspanya Kralı ve Kraliçe Letizia ile Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra da birkaç kez terör saldırısı meydana gelmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA