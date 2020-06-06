Fransa'da tekstil deposunda yangın
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Fransa'da tekstil deposunda yangın

Fransa'da tekstil deposunda çıkan yangın sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Fransa'da tekstil deposunda yangın
06.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:05

Fransa'da tekstil deposunda çıkan yangın sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in Aubervilliers bölgesinde bulunan bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangın sonucu başkentte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada bölgede bulunan vatandaşların tahliye edildiği aktarılırken, yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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