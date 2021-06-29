Fransa'da tartışmalı "ayrılıkçılık" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yeniden görüşülmeye başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da tartışmalı "ayrılıkçılık" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yeniden görüşülmeye başlandı

Fransa'da tartışmalı 'ayrılıkçılık' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yeniden görüşülmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da önce "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak duyurulan, tepkiler üzerine "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, Senato'da yapılan değişikliklerin ardından Ulusal Meclis'te yeniden ele alınıyor.

Fransa'da önce "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak duyurulan, tepkiler üzerine "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, Senato'da yapılan değişikliklerin ardından Ulusal Meclis'te yeniden ele alınıyor.

Senato'da okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklenerek 13 Şubat'ta kabul edilen yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te ikinci kez görüşülmeye başlandı.

Tasarıyla ilgili görüşmelerin ilk gününde, hükümet kanadından sadece Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa hazır bulundu.

Yasa tasarısının temmuz ayı sonunda kesin olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kerem Kamışlı Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da tartışmalı "ayrılıkçılık" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te yeniden görüşülmeye başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 01:27:13. #1.16#

title