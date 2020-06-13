Fransa'da stratejik balistik füze denemesi
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Fransa'da stratejik balistik füze denemesi

Fransa'da stratejik balistik füze denemesi gerçekleştirildi.

Fransa'da stratejik balistik füze denemesi
13.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:22

Fransa'da stratejik balistik füze denemesi gerçekleştirildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, başarılı bir stratejik balistik füze atışı yaptıklarını belirterek "Fransız nükleer caydırıcılığını" yerine getirmiş olduğunu söyledi. Parly yaptığı yazılı açıklamada 12 Haziran Cuma günü Finistere bölgesinde M51 stratejik balistik denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etti. Kıtalararası balistik bir füze olan M51 8 bin kilometre mesafedeki hedeflere nükleer bombalar gönderebildiğini belirten Parly, gelişmeden son derece memnun olduğunu belirtti. Bu denemenin Fransa'nın mükemmel savunma teknolojisine sahip olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Bakan Parly, "Aynı zamanda bu Fransız egemenliğine bağlılığımızı gösteriyor" dedi.

Stratejik balistik füzelerin "Fransız nükleer caydırıcılığı ve egemenliği için zaruri" olduğunu savunduğu açıklamasında füze denemesinde nükleer başlık kullanılmadığı ve Fransa'nın uluslararası taahhütlerine "sıkı bir şekilde" uyulduğunu yazdı. - PARİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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