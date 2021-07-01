Fransa'da STK'lerden "Çin'de Uygurlara yönelik zulme sessiz kalmayın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da STK'lerden "Çin'de Uygurlara yönelik zulme sessiz kalmayın" çağrısı

Fransa'da STK'lerden 'Çin'de Uygurlara yönelik zulme sessiz kalmayın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Esra Taşkın - Haberler | Güncel

Fransa'da sivil toplum kuruluşları (STK), Çin'in başta Uygur Türkleri olmak üzere farklı dini ve etnik azınlıklara yönelik baskıcı politikalarını protesto etti.

Fransa'da sivil toplum kuruluşları (STK), Çin'in başta Uygur Türkleri olmak üzere farklı dini ve etnik azınlıklara yönelik baskıcı politikalarını protesto etti.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan çok sayıda STK temsilcisi, Fransız hükümetinin Çin'in Uygurlara yönelik zulmünü "soykırım" olarak tanımasını istedi.

Fransa Uygurlar Derneği Başkanı Alim Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uygurların maruz kaldığı soykırımı" herkese duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Halihazırda Çin'de 5 milyondan fazla Uygur'un Sincan Özerk Bölgesi'nde "eğitim kamplarında" tutulduğunu, her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin bu kamplara yerleştirildiğini söyleyen Ömer, Müslüman ve Uygurların çocuklarının ebeveynlerinden alınıp Çinlilere satıldığını ileri sürdü.

Gazeteci-yazar Jean-Guillaume Lozato da Uygurları desteklemek amacıyla protestoya katıldığını, Çin'de 3 semavi dinden birine mensup olanlara şüpheyle bakıldığını, sindirme çabalarına maruz kaldıklarını hatta "toplama kamplarına" hapsedildiklerini ifade etti.

Protestonun organizatörlerinden Çin'de Organ Nakli Zulmünü Durdurun (ETAC) vakfının Fransa sorumlusu Fiorella Luna, Çin'deki organ ticareti hakkında araştırmalarda bulunan bir kuruluş olarak bu ticarete ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını, parlamenterler ve toplum nezdinde bilinçlendirme kampanyaları yürüttüklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Batılı devletlere 2006'dan bu yana "zorla organ nakli ticaretinin" durdurulması adına çağrıda bulunduklarını kaydeden Luna, Avrupa Parlamentosu ve ABD Kongresinin bu yönde kararlar aldığını buna rağmen gerçek manada harekete geçen olmadığını dile getirdi.

Uygurlarla Dayanışma Parlamenter Kolektifi üyesi Fransız milletvekili Frederique Dumas da 2014'te Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Organ Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni, Fransa'nın 2019'da 4 çekince bildirerek imzaladığına ve halihazırda onaylamadığına dikkati çekti.

Dumas, Fransa'nın sözleşmeyi çekincelerle onaylamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esra Taşkın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da STK'lerden "Çin'de Uygurlara yönelik zulme sessiz kalmayın" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:25:46. #1.14#

title