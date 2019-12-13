Fransa'da spor sahalarında korkutan çocuk istismarı tablosu: En az 276 çocuk mağdur
Araştırma: Fransa’da spor sahalarında çocuk istismarı tehlikesi: En az 276 çocuk mağdurFransa’da yapılan bir araştırma, spor sahalarında çocuk istismarıyla ilgili vakaların yüksek olduğu ortaya koydu.
13.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:47
Fransa'da yapılan bir araştırma spor sahalarında çocuk istismarıyla ilgili vakaların oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.
Uluslararası serbest gazetecilerden oluşan "We Report" adlı gazeteci grubunun araştırmasına göre, 1970'li yıllardan bu yana en az 276 çocuk, spor sahalarında suistimale uğradı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com