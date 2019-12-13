Fransa'da spor sahalarında korkutan çocuk istismarı tablosu: En az 276 çocuk mağdur

13.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:47

Fransa'da yapılan bir araştırma spor sahalarında çocuk istismarıyla ilgili vakaların oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.



Uluslararası serbest gazetecilerden oluşan "We Report" adlı gazeteci grubunun araştırmasına göre, 1970'li yıllardan bu yana en az 276 çocuk, spor sahalarında suistimale uğradı. Euronews.com'da Görüntüle