Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti - Haberler
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Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

AA / Esra Taşkın - Haberler | Güncel

Fransa'da sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

Fransa'da sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

Başkent Paris'te Saint-Jacques metro istasyonunda toplanan göstericiler Sağlık Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Organizatörler, Paris'teki gösteriye yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını belirtti.

Daha fazla personel ve zam talebi

Göstericilerden Audrey Tellier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarla ilgilenen Medikal-Eğitim Enstitüsünde (IME) çalıştığını, meslekleri için daha fazla imkan ve maaş artışı talebiyle protestoya katıldığını belirtti.

Gösteriye Genel İş Konfederasyonu (CGT), Dayanışma Sendikalar Birliği ve Üniter Sendika Federasyonu da destek verdi.

Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

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AA / Esra Taşkın - Son Dakika Haberleri

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