Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakmak istedi

25.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:24

Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci, kendisini ateşe vererek yakmayı istedi.



Başkent Paris'in Seine-Saint-Denis adlı banliyösünde 18 yaşındaki bir kız öğrenci üzerine döktüğü yanıcı sıvı maddeyle kendisini yaktıktan sonra birinci kattan aşağıya attı. Euronews.com'da Görüntüle