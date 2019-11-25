Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakmak istedi
Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakması istedi.
25.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:24
Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci, kendisini ateşe vererek yakmayı istedi.
Başkent Paris'in Seine-Saint-Denis adlı banliyösünde 18 yaşındaki bir kız öğrenci üzerine döktüğü yanıcı sıvı maddeyle kendisini yaktıktan sonra birinci kattan aşağıya attı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com