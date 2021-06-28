Fransa'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka sayısı 1578 oldu
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Fransa'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka sayısı 1578 oldu

Fransa'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka sayısı 1578 oldu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1578 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1578 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 17 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 997'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 1578 artışla 5 milyon 770 bin 21'e yükseldi.

Hastanelerde 1345'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 986 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 372 bin 708'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 278 bin 460'ına ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Fransa'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vaka sayısı 1578 oldu - Haberler
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