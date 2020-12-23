Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü
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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

23.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:12
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 795 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 795 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 795 artışla 2 milyon 490 bin 946'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 421 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 61 bin 702'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 728'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1594 artışla 186 bin 58'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,4'e indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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