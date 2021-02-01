Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 456 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 456 kişi öldü

01.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:48
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 456 kişi öldü

Fransa'da son 24 saatte 456 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 456 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 347 artışla 3 milyon 201 bin 461'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 456 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 76 bin 512'ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 228'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 914 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 913 artışla 225 bin 319'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Le Havre Belediyesinden yapılan açıklamada, eski Başbakan ve Belediye Başkanı Edouard Philippe'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Philippe'in sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışmalarını uzaktan takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 456 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 23:48:38. #1.15#
title