Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 116 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 116 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 116 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 128 artışla 5 milyon 777 bin 87'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti. Virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 421'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 971'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 797 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı ise 402 artışla 350 bin 873'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,8'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 17 milyon 814 bin 854'e çıktı, bunlardan 7 milyon 765 bin 912'sine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan