Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 108 kişi yaşamını yitirdi
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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 108 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 108 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tanı konulan 5 bin 166 Kovid-19 vakasıyla ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 6 milyon 624 bin 777'ye yükseldi.

Son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 595'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 215'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 7 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,1'e düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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