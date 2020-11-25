Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm
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Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm

25.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:59
Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 381 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 381 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 156 bin 552 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 381 daha artarak 50 bin 618 olduğu aktarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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