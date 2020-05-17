Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 483 ölüm
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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 483 ölüm

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 483 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 108'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 483 ölüm
17.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:45

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 483 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 108'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 483 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 28 bin 108'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 10 bin 642 kişinin, hastanelerde ise 17 bin 466 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 490 yeni vaka tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısı 216 bin 30'a ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 19 bin 361 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 87 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 61 bin 213'e yükseldiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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