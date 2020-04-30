Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 427 ölüm Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 427 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 87'ye ulaştı.

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 427 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 87'ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 220 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 427 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 24 bin 87'ye yükseldiği bildirildi.

BİN 607 YENİ VAKA

Ülke genelinde bin 607 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 198 bin 215'e ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, 4 bin 207 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 48 bin 228 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunuyor.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İHA