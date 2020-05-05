Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 330 kişi öldü
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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 330 kişi öldü

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 330 kişi öldü
05.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:11

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 330 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 531'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 330 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 531'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Salgında zirve noktasına 9 Nisan'da ulaşan Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 330 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 25 bin 531'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte bin 89 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 204 bin 659'a ulaştığı belirtildi. Toplam 24 bin 779 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 3 bin 430 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Öte yandan 6 gün sonra sokağa çıkma yasağının sona ereceği Fransa'da virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 52 bin 736 olarak açıklanırken hasta sayısının düşmeye devam ettiği bildirildi.

Fransa, korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı ülkeler arasında Avrupa'da 4. sırada, dünya genelinde ise 5. sırada yer alıyor. - PARİS

Kaynak: İHA

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