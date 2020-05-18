Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 239'a yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 239'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 131 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 28 bin 239'a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 10 bin 650 kişinin, hastanelerde ise 17 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 496 yeni vaka tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısı 216 bin 526'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 19 bin 15 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve bin 998 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün 40 gündür devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 61 bin 728'e yükseldiğini duyurdu. - PARİS

Kaynak: İHA