Son dakika haberi... - Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 408 ölüm

Son dakika gündem haberine göre - Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 408 ölüm Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 408 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 52 bin 731'e yükseldi.

- Fransa'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 408 ölüm

PARİS - Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 408 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 52 bin 731'e yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 5 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 222 bin 488'e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 408 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 52 bin 731'e yükseldiğini açıkladı.

Ülke genelinde bin 344'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 256 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN