Fransa'da son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 704 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 603 bin 666'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 704 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 603 bin 666'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 603 bin 666'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 70 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 596'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 515'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 720 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 32 milyon 787 bin 607 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 23 milyon 81 bin 274'üne tek doz, 9 milyon 706 bin 333'üne ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi
Mehmet Ceyhan'dan 'Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?' sorusuna yanıt: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
Mehmet Ceyhan'dan "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusuna yanıt: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Arda Turan Mesut Özil Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 704 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 23:51:42. #1.14#

title