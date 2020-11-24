Fransa'da son 24 saatte 9 bin 155 koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 9 bin 155 koronavirüs vakası

24.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:07
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 155 koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 155 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 155 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 155 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 154 bin 679 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 49 bin 232 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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