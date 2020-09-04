Fransa'da son 24 saatte 8 bin 975 yeni koronavirüs vakası Fransa'da son 24 saatte 8 bin 975 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 975 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 309 bin 156'ya ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 975 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 309 bin 156'ya ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 206 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 706 olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA