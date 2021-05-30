Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 541 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 666 bin 113'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 541 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 666 bin 113'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 666 bin 113'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 44 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 402'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 993'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 208 bin 507 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 431 bin 357'sine tek doz, 10 milyon 777 bin 150'sine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isim koronavirüste doktorların büyük endişe duyduğu durumu açıkladı: Veremi aktif hale getirebiliyor
Uzman isim koronavirüste doktorların büyük endişe duyduğu durumu açıkladı: Veremi aktif hale getirebiliyor
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Prens Harry İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Gervinho Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 541 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 21:55:18. #1.16#

title