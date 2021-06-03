Fransa'da son 24 saatte 8 bin 161 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 8 bin 161 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 161 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 161 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 161 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 71 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 857'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 161 artışla 5 milyon 694 bin 76'ya yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,1'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 677'si yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 283 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 27 milyon 38 bin 449'a çıktı, bunlardan 11 milyon 707 bin 481'ine ikinci doz da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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