Fransa'da son 24 saatte 8 bin 128 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 128 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 128 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 8 bin 128 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 8 bin 128 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 894'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 8 bin 128 artışla 6 milyon 934 bin 732 oldu.

Hastanelerde 1952'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 297 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 26,7'ye düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,8'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 915 bin 552'ye ulaştı, 47 milyon 222 bin 749 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, ülkede "sağlık ruhsatı" uygulamasının salgının üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirtti. Macron, salgının durumuna göre ülkenin bazı bölgelerinde bu uygulamanın kaldırılabileceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, salgın durumunun iyi olduğunu ve bu yolda ilerlenmesi halinde bazı tedbirlerin kaldırılabileceğini kaydetti.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında, sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti.

Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğinin kanıtlanması gerekiyor.

Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin kadar sağlık çalışanı açığa alındı

Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin kadar sağlık çalışanı açığa alındı

 Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Devlet Bahçeli Muhammed Ali Fatih Erbakan Diego
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransa'da son 24 saatte 8 bin 128 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 23:09:55. #1.11#