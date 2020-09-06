Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 yeni vaka tespit edildi Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 71 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 324 bin 777'ye ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 7 bin 71 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 324 bin 777'ye ulaştı.

Korona virüs salgınında Fransa'da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 71 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 324 bin 777'ye ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 701'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 3 gündür yoğun bakımda ve hastanede tedavi altında olan hasta sayısını ise paylaşmıyor.

Öte yandan Fransa'da Cuma günü 8 bin 975, dün ise 8 bin 550'ye vaka kayda geçmişti. - PARİS

Kaynak: İHA