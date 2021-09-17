Fransa'da son 24 saatte 7 bin 373 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 7 bin 373 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 960'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 7 bin 373 artışla 6 milyon 942 bin 105 oldu.

Hastanelerde 1891'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 70 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,7'ye indi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısının 50 milyonu geçtiğini belirtti.

Öte yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki ilkokullarda öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 3 bin 299 sınıfın kapatıldığını bildirdi.

Bakanlığın uyguladığı protokole göre bir öğrencide Kovid-19 saptanması halinde sınıf kapatılıyor.