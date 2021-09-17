Fransa'da son 24 saatte 7 bin 373 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 7 bin 373 yeni vaka tespit edildi.
Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 7 bin 373 yeni vaka tespit edildi.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 960'a çıktı.
Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 7 bin 373 artışla 6 milyon 942 bin 105 oldu.
Hastanelerde 1891'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 70 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,7'ye indi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısının 50 milyonu geçtiğini belirtti.
Öte yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki ilkokullarda öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 3 bin 299 sınıfın kapatıldığını bildirdi.
Bakanlığın uyguladığı protokole göre bir öğrencide Kovid-19 saptanması halinde sınıf kapatılıyor.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı
Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.
Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin kadar sağlık çalışanı açığa alındı