Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 yeni koronavirüs vakası Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 712 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 661 olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA