Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 yeni koronavirüs vakası
02.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:15

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 712 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 661 olduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA

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