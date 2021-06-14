Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 689 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 689 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 63 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 483'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 689 artışla 5 milyon 741 bin 354'e yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 68'i yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 374 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 472 bin 434'e ulaştı, bunlardan 16 milyon 126 bin 305'ine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan