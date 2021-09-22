Fransa'da son 24 saatte 6 bin 794 Kovid-19 vakası belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 794 Kovid-19 vakası belirlendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 794 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da, son 24 saatte 6 bin 794 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da, son 24 saatte 6 bin 794 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 309'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 6 bin 794 artışla 6 milyon 971 bin 493 oldu.

Hastanelerde 1656'sı yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 414 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,4'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 203 bin 342'ye ulaştı, 47 milyon 897 bin 138 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böyle ülke nüfusunun yüzde 71'i tamamen aşılanmış oldu.

İlkokullarda maske zorunluluğu kaldırılacak

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının durumunun iyileşmeye devam ettiğini, bunun Kovid-19 aşılarının sayesinde olduğunu belirtti.

Son bir haftada günlük vaka sayısının yüzde 30 azaldığını vurgulayan Attal, ülkede belli mekanlara girişlerde aşı belgesini veya negatif Kovid-19 testi "sağlık ruhsatı" uygulamasının devam edeceğini kaydetti.

Attal, her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 50'nin altında olduğu bölgelerde ilkokullarda maske zorunluluğunun 4 Ekim'de kaldırılacağını duyurdu.

Gabriel Attal, bu bölgelerde aynı zamanda kamuya açık yerlere girişlerde izin verilen kişi sayısı kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

 DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergen Yalçın Sezai Temelli Joe Biden Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın
Spor Lionel Messi Mustafa Denizli Caner Cindoruk Demet Akalın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransa'da son 24 saatte 6 bin 794 Kovid-19 vakası belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 23:12:15. #1.12#