Fransa'da son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 707 bin 683'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 707 bin 683'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 654 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 707 bin 683'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 57 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 973'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 525'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 532 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 31 bin 535 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 27 milyon 818 bin 355'ine tek doz, 12 milyon 213 bin 180'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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