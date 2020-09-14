Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 yeni koronavirüs vakası
14.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:15

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 387 bin 252'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 387 bin 252'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 507 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 950 olduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 21:18:06. #1.14#
title