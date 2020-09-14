Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 yeni koronavirüs vakası Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 387 bin 252'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 387 bin 252'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 507 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 950 olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA