Fransa'da son 24 saatte 59 bin 38 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 59 bin 38 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 59 bin 38 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 bin 38 vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 bin 38 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 304 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 95 bin 667'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 59 bin 38 artışla 4 milyon 644 bin 423'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 53'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 463 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1842 artışla 294 bin 638'e ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 8 milyon 516 bin 790'a çıktı, bunlardan 2 milyon 869 bin 832'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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