Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 509 artışla 5 milyon 770 bin 530'a, 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 514 bin 605'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru