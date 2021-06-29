Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 509 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 509 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 509 artışla 5 milyon 770 bin 530'a, 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 514 bin 605'e ulaştı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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