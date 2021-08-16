Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 829 artışla 6 milyon 476 bin 864'e yükseldi.

Son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybetmesiyle, can kaybı sayısı 112 bin 798'e çıktı.

Hastanelerde 1908'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 151 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,5'e geriledi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 46 milyon 494 bin 384'e ulaştı, 39 milyon 417 bin 418 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Ülkede, 81 milyon 500 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Son dakika haberleri | BMGK'den Afganistan'da çatışmaların derhal durması, yeni ve kapsayıcı hükümet kurulması çağrısı
Son dakika haberleri | BMGK'den Afganistan'da çatışmaların derhal durması, yeni ve kapsayıcı hükümet kurulması çağrısı
BM Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması ve müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet...
BM Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması ve müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet...
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mert Günok Mete Gazoz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 829 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 22:38:39. #1.14#

title