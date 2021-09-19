Fransa'da son 24 saatte 5 bin 814 Kovid-19 vakası belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 814 Kovid-19 vakası belirlendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 814 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 814 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 814 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 30'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 5 bin 814 artışla 6 milyon 955 bin 333 oldu.

Hastanelerde 1832'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 887 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5 oldu. Bu oran temmuz ortasından bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 60 bin 141'e ulaştı, 47 milyon 567 bin 363 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

 Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Hamit Altıntop
Magazin Göksel Müge Anlı Bensu Soral Demet Akalın
Spor Mustafa Varank Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mahmut Özer Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransa'da son 24 saatte 5 bin 814 Kovid-19 vakası belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:23:04. #1.12#