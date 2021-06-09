Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 557 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 557 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 725 bin 492'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 65 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 202'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 326'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 526 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 42 milyon 139 bin 845 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 29 milyon 56 bin 963'üne tek doz, 13 milyon 82 bin 882'sine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:40:10. #1.14#

title