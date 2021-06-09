Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 65 kişi hayatını kaybetti, salgında can kaybı sayısı 110 bin 231'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 5 bin 557 artışla 5 milyon 725 bin 492'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 326'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 526 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 29 milyon 56 bin 963'e ulaştı, bunlardan 14 milyon 661 bin 800'üne ikinci doz uygulandı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde de üçüncü aşamaya geçildi. Sokağa çıkma yasağı 21.00'den 23.00'e alındı, kafe ve restoranların kapalı alanları yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Jean Castex'in Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği için tedbir amaçlı 7 gün kendisini izole edeceği bilgisi paylaşıldı.

Castex'in son bir yılda 3. kez karantinaya girmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan