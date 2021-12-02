Fransa'da son 24 saatte 48 bin 416 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 48 bin 416 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 330'a çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 48 bin 416 artışla 7 milyon 773 bin 530'a, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,1'e yükseldi.

Hastanelerde 1934'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 790 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde yoğun bakıma alınanların sayısı yaklaşık yüzde 44 arttı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yaptığı açıklamada, salgına karşı alınabilecek yeni kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında 6 Aralık'ta toplantı yapacaklarını belirtti.

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı 3 vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayılarının yüzde 60 arttığı belirtilmişti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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