Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni koronavirüs vakası

29.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:10
Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 47 bin 637 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 115 bin 278 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 36 bin 20 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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