Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 47 bin 637 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 115 bin 278 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 36 bin 20 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı