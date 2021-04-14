Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

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Fransa'da son 24 saatte 43 bin 505 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 99 bin 805'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 505 artışla 5 milyon 149 bin 834'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 902'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 868 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 101 artışla 315 bin 152'ye ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 631 bin 742'ye çıktı, bunlardan 4 milyon 117 bin 558'ine ikinci doz uygulandı.

19 Nisan'da yurt dışı seyahatlere ilişkin açıklamalar yapılacak

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, günlük vaka sayısının hala yüksek olduğunu, üçüncü dalganın ise geride kalmadığını söyledi.

Ülkede salgın açısından olumlu gelişmelerin bulunduğunu ancak alınan tedbirlerin etkili olup olmadığını tespit edebilmenin erken olduğunu vurgulayan Attal, 19 Nisan'da yurt dışı seyahatlere ilişkin açıklamaların yapılacağı bilgisini paylaştı.

Attal, aşılama çalışmalarının hızlandırıldığını, 9 Nisan günü 500 binden ve dün de 450 binden fazla kişiye aşı vurulduğunu aktardı.

Gabriel Attal, Johnson and Johnson aşısının 55 yaş üstündeki kişilere uygulanacağını, bu aşıdan 200 bin doz ülkeye geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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